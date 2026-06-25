ذي قار.. موكب "شهداء تشرين" يعلن إلغاء مشاركته في ليلة عاشوراء

شفق نيوز- ذي قار

أعلن موكب "شهداء تشرين" الحسيني، في محافظة ذي قار، يوم الخميس، إلغاء الاستعراض الخاص به خلال عاشوراء لهذا العام، وذلك عقب منعهم يوم أمس، من المشاركة مع بقية المواكب، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقالت إدارة الموكب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "حرصاً منا على أمن مدينتنا وسلامة أهلها ودرءاً لأي فتنة قد تُستغل للإساءة إلى قدسية الشعائر الحسينية وأهدافها السامية واحتراماً لحرمة شهر الحسين ونهجه العظيم نعلن عن إلغاء الاستعراض الخاص بموكب شهداء تشرين الحسيني لهذا العام".

وأضافت أن "هذا القرار لم يكن سهلاً وإنما جاء تغليباً للمصلحة العامة وحفاظاً على وحدة المجتمع"، مؤكدة على "الالتزام بالثوابت والمبادئ التي سار عليها شهداء تشرين، ونحمّل مسؤولية الوصول إلى هذا القرار لكل من اجتهد في منع رفع صور الشهداء التي تمثل رموزاً وتضحيات أبناء هذا الوطن".

وكان مصدر أمني في محافظة ذي قار، قد أفاد مساء أمس الأربعاء، بمنع "موكب شهداء تشرين"، من الدخول والمشاركة في استعراض الحبوبي السنوي بمناسبة ليالي عاشوراء ضمن مراسم شهر محرم الحرام، وذلك بسبب رفعهم لصور شهداء تظاهرات تشرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قيادة شرطة ذي قار، قامت بمنع موكب شهداء تشرين من المشاركة بالاستعراض السنوي ضمن شعائر شهر محرم، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الموكب مسجل منذ أكثر من خمس سنوات وخاضع لتعليمات هيئة المواكب الحسينية في ذي قار، ومسجل لديهم بشكل أصولي"، مبيناً أن "الموكب يستعد للاستعراض يوم غد الخميس أسوة ببقية المواكب الحسينية الموجودة في المحافظة".