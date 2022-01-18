ذي قار.. موظفو العقود يتظاهرون للمطالبة بصرف فروقات مالية

شفق نيوز/ خرج العشرات من موظفي عقود الوزارات في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف الفروقات المالية لهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من موظفي عقود دوائر البلديات والبلدية والماء والمجاري والصحة خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بصرف الفروقات المالية والمتوقفة منذ عام 2019، في حين أن جميع المحافظات قامت بصرفها".

وأضاف، كما أن "المحتجين طالبوا بتحويلهم على الملاك الدائم وتحويل الإجراء في دوائرهم إلى عقود، مهددين بتصعيد الإجراءات ضد الحكومة المركزية".