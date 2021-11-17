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ذي قار.. موظفون يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية وإقالة مسؤولين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T07:09:36+0000
ذي قار.. موظفون يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية وإقالة مسؤولين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، للمطالبة بصرف الرواتب ومستحقاتهم المالية وإقالة مسؤولين.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بان العشرات من موظفي شركة اور العامة نظموا تظاهرة أمام مبنى الدائرة في مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بصرف مستحقات الخطورة الخاصة بهم.

وطالب المحتجون باقالة بعض المسؤولين داخل الشركة بتهمة عرقلة صرف مستحقاتهم.

في الأثناء، تجمع العشرات من موظفي العقود في شركة توزيع كهرباء الجنوب فرع ذي قار، أمام مبنى الفرع في الناصرية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اكثر من 40 يوماً.

وهدد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاجات في حال لم يتم صرف الرواتب، وفق ما نقل مراسلنا.

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