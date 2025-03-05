ذي قار مهددة بـ"انهيار صحي" والحكومة المحلية توجه نداء استغاثة
شفق
نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الأربعاء، عن تعرض
دائرة صحة المحافظة لأزمة مالية خانقة.
وذكر
الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن " دائرة صحة المحافظة لها تخصيصات من وزارة
المالية تبلغ 50 مليار دينار ضمن موازنة عام 2024، أطلق منها 30 مليار دينار، فيما
تبقى 20 مليار دينار لم تُطلق لغاية الآن".
وبين
أن "الدائرة عليها ديون للمكاتب والشركات الدوائية تبلغ 17 مليار دينار،
وهؤلاء توقفوا عن تجهيز الدائرة بالأدوية النوعية، لحين تسديد مستحقاتهم
المالية".
وأضاف
أن "تجهيزات وزارة الصحة للدواء موجودة لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب"،
مبيناً أن "اجتماعا عقد اليوم بمبنى مجلس المحافظة لمناقشة هذه الأزمة، حيث
تم الاتفاق على مفاتحة الهيئة التنسيقية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة المشكلة
المالية في دائرة الصحة، وسيتم مخاطبة وزارة المالية للتدخل المباشر وإطلاق
المبالغ المستحقة لدائرة صحة المحافظة".
وأكد
الخفاجي، أن "عدم وضع الحلول العاجلة للأزمة المالية التي تعاني منها دائرة
الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، يعني أننا سندخل في دوامة معقدة قد تضعنا أمام
بند الانهيار الصحي في مؤسسات صحة المحافظة كافة".