ذي قار مهددة بـ"انهيار صحي" والحكومة المحلية توجه نداء استغاثة

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الأربعاء، عن تعرض دائرة صحة المحافظة لأزمة مالية خانقة.

وذكر الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن " دائرة صحة المحافظة لها تخصيصات من وزارة المالية تبلغ 50 مليار دينار ضمن موازنة عام 2024، أطلق منها 30 مليار دينار، فيما تبقى 20 مليار دينار لم تُطلق لغاية الآن".

وبين أن "الدائرة عليها ديون للمكاتب والشركات الدوائية تبلغ 17 مليار دينار، وهؤلاء توقفوا عن تجهيز الدائرة بالأدوية النوعية، لحين تسديد مستحقاتهم المالية".

وأضاف أن "تجهيزات وزارة الصحة للدواء موجودة لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب"، مبيناً أن "اجتماعا عقد اليوم بمبنى مجلس المحافظة لمناقشة هذه الأزمة، حيث تم الاتفاق على مفاتحة الهيئة التنسيقية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة المشكلة المالية في دائرة الصحة، وسيتم مخاطبة وزارة المالية للتدخل المباشر وإطلاق المبالغ المستحقة لدائرة صحة المحافظة".

وأكد الخفاجي، أن "عدم وضع الحلول العاجلة للأزمة المالية التي تعاني منها دائرة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، يعني أننا سندخل في دوامة معقدة قد تضعنا أمام بند الانهيار الصحي في مؤسسات صحة المحافظة كافة".