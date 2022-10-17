ذي قار "منكوبة".. خطة زراعتها العام المقبل الأدنى في التاريخ

شفق نيوز / أكدت الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، أن الخطة الزراعية للموسم الزراعي المقبل، هي الأدنى بتاريخ المحافظة.

وذكر مسؤول الجمعيات الفلاحية في المحافظة، حسين آل رباط، لوكالة شفق نيوز، أن "ذي قار تعاني هذا الموسم من شح مياه مرعبة، فضلاً عن جفاف غالبية أنهارها الداخلية بسبب قلة الاطلاقات المائية، والأهوار أيضا جفت وتعرضت الماشية للنفوق".

وأضاف، أن "الخطة الزراعية للموسم المقبل بلغت 135 ألف دونم أي ما يعادل 20% من الخطة الزراعية للأعوام الماضية، وهذا يعني خطة الموسم المقبل هي الأدنى بتاريخ المحافظة".

وطالب رباط، الحكومة الجديد بـ"النظر لفلاحي ذي قار، ودعمهم بالوسائل المتاحة كافة، من أجل النهوض بواقعهم الزراعي، وكذلك التدخل لزيادة الإطلاقات المائية".

وأوضح، أن "الوضع الزراعي الحالي الذي تمر به ذي قار، يدعو لإعلان المحافظة منكوبة، ويجب تدخل السلطات المركزية لحل مشكلاتها".