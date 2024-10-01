ذي قار.. مناطق عدة بلا كهرباء غداً الأربعاء

شفق نيوز/ أعلنت كهرباء الجنوب فرع توزيع كهرباء ذي قار، يوم الثلاثاء، عن إطفاء التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المحافظة نتيجة بعض أعمال الصيانة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعلمنا فرع شبكات الجنوب الغربي بأنه سيقوم يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 10 / 2024 بإطفاء خطي المصب العام - الناصرية القديمة رقم(2,1) ومحولتي القدرة رقم (3) في محطة شمال الناصرية ، ورقم (1) في محطة الناصرية الصناعية ولمدة أربع ساعات لغرض الصيانة".

ولفت الى أن "ذلك سيؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن قضاء الفهود، ناحية الطار ، جزء من ناحية اور ، منطقة حي الرافدين في مركز المحافظة، وزيادة في ساعات القطاع المبرمج في أقضية الكرمة ، الاصلاح ، سيد دخيل وناحية اور ، والمناطق التالية في مركز المحافظة (خلف السريع ، الصالحية ، العسكري ، الشهداء)".

وتابع البيان أن "الإطفاء المذكور في التنويه أعلاه خارج عن سيطرتنا كتوزيع".