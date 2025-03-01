ذي قار.. مقتل رجل أربعيني بـ"كلاشنكوف" وإصابة طفل بـ"مخلف حربي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بمقتل شخص وسط مدينة الناصرية وإصابة طفل بمخلف حربي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا في الأربعينيات من عمره، قتل بعدة رصاصات من سلاح كلاشنكوف على يد شقيقه بمنطقة الصخيين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال الجاني على الفور".

وتابع أن "طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات من أهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، تعرض لبتر قدمه بعدما أصيبت بانفجار مخلف حربي سابق (عنقودي) اثناء تواجده مع والده في منطقة تل اللحم، لمتابعة تربية طيور الحمام التابع لهم".