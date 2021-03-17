ذي قار.. معاقبة موظفين متورطين بتزوير مئات المعاملات

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، يوم الأربعاء، عن اتخاذ اجراءات شديدة بحق موظفين في دوائر العمل بمحافظة ذي قار لقيامهم بتزوير معاملات أكثر من 400 عائلة في المحافظة.

وقال الركابي في مؤتمر صحفي عقده في قاعدة الإمام علي الجوية، برفقة محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وافقت على إطلاق قروض للمحافظة خلال الفترة الماضية، فيما ستصادق على وجبة جديدة خاصة بالمحافظة"، من دون أن يكشف عن اعدادها.

وبين أن "دوائر العمل في ذي قار قد استشرى فيها الفساد الاداري، وقد تم كشف عدد من الموظفين بهذا الخصوص واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم".

وأشار الركابي إلى أن "هؤلاء الموظفين قاموا بتزوير معاملات رعاية اجتماعية لأكثر من 400 عائلة في المحافظة"، مؤكدا أنه "تم استرجاع هذه الحقوق من هؤلاء الموظفين".