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ذي قار.. مطالبات باعتقال امرأة قتلت زوجها "حرقا" واتهام شقيقها القاضي بالتستر

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T09:45:00+0000
ذي قار.. مطالبات باعتقال امرأة قتلت زوجها "حرقا" واتهام شقيقها القاضي بالتستر

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، أمام مبنى محكمة استئناف المحافظة، للمطالبة باعتقال الزوجة التي أحرقت زوجها وأنهت حياته قبل عدة أيام.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "العشرات تظاهروا أمام مبنى محكمة استئناف ذي قار الاتحادية للمطالبة باعتقال الزوجة التي أحرقت زوجها قبل عدة أيام، نتيجة رغبته بالزواج من ثانية"، متهمين "شقيقها القاضي بمساعدتها في الهروب من وجه العدالة".

وأضاف، أن "المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها (التستر على المجرم جريمة، فكيف إذا فعلها رجل القانون، ويوم المظلوم على الظالم أشد، وإذا كان خصمك القاضي، فمن تقاضي؟".

يذكر أن المرأة التي اقدمت على إضرام النار بزوجها مما ادى إلى وفاته متأثرا بالحروق التي أصابته، ما زالت طليقة دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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