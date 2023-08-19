ذي قار.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم فتاتان بحوادث مختلفة

شفق نيوز / افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حوادث أمنية عدة في المحافظة، بينها حوادث سير أدت لوفاة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مدرساً يعمل في وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في ذي قار، تعرض للإصابة بطلق ناري داخل سوق قضاء الشطرة شمالي الناصرية نتيجة دخوله بمشاجرة مع عدد من المخمورين داخل المذكور، حيث نقل للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "مخموراً آخر قام بالاعتداء على الكوادر الطبية داخل مستشفى محمد الموسوي، ثم قام بتكسير زجاج عجلة إسعاف وعجلة تابعة للأجهزة الأمنية كانت مرابطة بالمستشفى"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إيقافه وتوقيفه على ذمة التحقيق".

وفي حادث آخر، لفت المصدر، إلى أن "فتاتين أعمارهما دون العشرين عاماً وشخصاً ثالثاً أصيبوا نتيجة تعرضهما لصعقة كهربائية في منزلهما بقرية النهار في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين النصر والشطرة، نتيجة تصادم عجلة صالون بـ(تريلة) ثم الاصطدام أيضاً بأحد المواكب الحسينية على الطريق العام، أدى لوفاة شخصين أحدهما عنصر أمني، وإصابة 2 آخرين بجروح خطرة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".