ذي قار.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير وإنقاذ فتاة من الانتحار "حرقاً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير، فيما حاولت فتاة الانتحار "حرقاً" قبل أن يتمكن أهلها من إنقاذها ونقلها للمستشفى، في حين تعرض شخص لسرقة مبلغ مالي منه خلال مشاجرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الناصرية والشطرة، قرب منطقة آل جهل، نتيجة تصادم عجلتين صالون، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية سجلت محاولة انتحار لفتاة أقدمت على حرق نفسها داخل حمام منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، واستطاع أهلها إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لغرض العلاج وتبين أنها مصابة بحروق تتجاوز نسبتها الـ80%".

ولفت إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية".

من جانب آخر، بين المصدر أن "سائق عجلة نوع (ستاركس) سجل بلاغاً لدى السلطات الأمنية يفيد بدخوله بشجار مع ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة صالون، نتيجة مضايقة في أحد الطرق شمايل الناصرية، حيث تشاجروا معه وبعد نهاية الشجار تفقد عجلته واتضح أنه تمت سرقة مبلغ 12 مليون دينار من داخل عجلته وطلب الشكوى ضدهم".