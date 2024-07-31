ذي قار.. مصرع وإصابة 12 شخصاً حوادث سير وشاب يقدم على الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بينهم امرأة وابنها بحوادث سير متفرقة في المحافظة، فيما أقدم شاب على الانتحار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حوادث السير وقعت في مناطق متفرقة من المحافظة تسببت بمصرع شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين بينهم عسكري وأم وابنها بجروح".

وأضاف أن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة خرطوم ماء داخل غرفته بمنزله الواقع شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، لأسباب ما تزال غامضة".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وجرى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتابع المصدر، أن "مكيف هواء انفجر داخل أحد المنازل في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، وأدى لإصابة مواطنة بجروح بليغة، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".