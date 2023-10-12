ذي قار.. مصرع منتسب أمني بحادث سير واعتقال 4 مبتزين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة بينها اعتقال مبتزّين لشركات استثمارية شمالي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً في وزارة العدل العراقية، يعمل حارساً في سجن الحلة المركزي لقي مصرعه بحادث سير على طريق (ناصرية - سيد دخيل)، نتيجة انقلاب عجلته".

من جانب آخر، قال المصدر إن "مخموراً في الاربعينيات من عمره أقدم على الانتحار عبر رمي نفسه في نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من إنقاذه".

وأضاف أن "السلطات الأمنية في المحافظة تمكنت من اعتقال أربعة اشخاص يستقلون عجلات بلا أرقام حاولوا ابتزاز إحدى الشركات الاستثمارية في المجمعات السكنية بمدينة الناصرية مركز المحافظة، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة".