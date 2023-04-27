ذي قار.. مصرع عشريني بسبب "حيوان" ودهس شرطي عبر مخالف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة شاب عشريني بسبب حادث مروع مع حيوان، فيما تعرض شرطي مرور لحادث دهس أثناء تأدية الواجب بمحافظة ذي قار، جنوب العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره تعرض لحادث سير مروع اثناء قيادته دراجته النارية واصطدامه بحيوان (جاموس) في منطقة الخميسية بقضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، ما أدى الى وفاته في الحال" ، مبينا انه "تم نقل جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمه الى ذويه ".

من جانب اخر، أوضح المصدر ان " مسلحين مجهولون نفذوا هجوماً مسلحاً على أحد المنازل بقضاء الرفاعي، شمالي محافظة ذي قار، حيث أدى الهجوم الى اضرار مادية بالمنزل والعجلة التي كانت قرب المنزل، من دون معرفة سبب الهجوم"، مبينا ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته".

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن "شرطي مرور أصيب بحادث دهس أثناء الواجب الرسمي في باب النظام لقاطع مرور بلدة الشامية على يد سائق عجلة صالون كان يراجع لغرض دفع الغرامة، حيث قام سائق العجلة بالفرار لجهة مجهولة الهوية، وتم تعميم مواصفات العجلة على كافة محطات اللاسلكي والسيطرات الداخلية والخارجية.