ذي قار.. مصرع طفل بـ"عضة كلب" واحتراق بستان ودوي انفجار نتيجة خلافات عشائرية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بوفاة طفل إثر "عضة كلب" واحتراق بستان نتيجة عبث اطفال وسماع دوي انفجار ناتج عن خلافات عشائرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً دون الـ12 عاماً توفي نتيجة عضة كلب تابع لأحد الدور القريبة من منزله بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"،لافتا إلى أن "والد الطفل المتوفي تقدم لدى الجهات المختصة ضد صاحب الكلب".

وأضاف، ان "بستاناً يعود لاحد المواطنين في قرية عكيل بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار تعرض للاحتراق، مما أدى تلف العديد من الأشجار المثمرة بالبستان"، موضحاً أن "الحادث وقع نتيجة عبث اطفال".

واشار المصدر الى ان "صوت الانفجار الذي سمع في ذي قار هو عبارة عن رمانة يدوية تم رميها خلف الكلية البيطرية ضمن الحي العسكري بقضاء الشطرة دون اصابات".

ووفقاً للعلومات الواردة فإن "الحادث نتيجة خلافات عشائرية".