ذي قار.. مصرع طفل بعمر السنة "دهسه" والده بالخطأ

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع طفل بعمر السنة بعدما "دهسه" والده بالسيارة دون أن يعلم بوجوده في باحة المنزل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأب كان يركن سيارته الحمل نوع (كيا بنگو) في مرآب منزله بقضاء الغراف شمالي المحافظة، ولم يكن يعمل بوجود طفله خلف السيارة".

وأضاف أنه "الطفل فارق الحياة على الفور وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن عائلة الطفل لم تتقدم بشكوى كون الحادث حصل دون تعمد.