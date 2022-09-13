ذي قار.. مصرع صبي بظروف غامضة وإصابة 9 زوار بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شاب سقط من سطح منزله، فيما أصيب تسعة من زوار الأربعينية بحادث سير غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 15 عاماً لقي مصرعه في قضاء الإصلاح شرقي الناصرية بعد سقوطه من سطح المنزل".

وبين أن "قوة أمنية توجهت لمكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وما إذا كانت هناك شبه جنائية".

على صعيد آخر، ذكر المصدر، أن "عجلة تقل زواراً إيرانيين وباكستانيين انقلبت بالقرب من جسر النجمي غربي محافظة ذي قار على الطريق الدولي السريع، ما أدى لإصابة سائق العجلة وثمانية آخرين من الزوار".

وأشار إلى أن "الزوار كانوا متوجهين من البصرة إلى كربلاء لأداء مراسم الزيارة الأربعينية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الناصرية لتلقي العلاج اللازم".

وعلى صعيد منفصل اندلع حريق في بستان بمنطقة "التفيجات" شمالي المحافظة يعود لأحد المواطنين بظروف غامضة، حيث تسبب الحادث باحتراق 100 نخلة.