ذي قار.. مصرع شخص بحادث سير وطفل يصيب والدته بطلقة مسدس

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها اصابة امرأة بطلق ناري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة أصيبت بطلق في رأسها نتيجة العبث بسلاح ناري نوع مسدس من قبل ولدها البالغ من العمر 3 سنوات في ناحية الطار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مشيرا إلى نقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واضاف المصدر، ان "حادث سير ناتج عن انقلاب عجلة نوع بيك اب على طريق (ناصرية_ بصرة)، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة شخصين إثنين آخرين بجروح خطرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".