ذي قار.. مصرع زوجين إثر احتراق سيارتهما غرب الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن زوجين لقيا مصرعهما جراء احتراق سيارتهما غرب الناصرية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً وزوجته لقيا مصرعهما إثر حادث احتراق سيارتهما بأحد المزارع في منطقة السايح غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأضاف أن المجني عليهما من أهالي البصرة، وتم نقل جثتيهما إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه الغامضة.