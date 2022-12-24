ذي قار.. مصرع جندي عراقي وإصابة والدته بانهيار منزلهما بفعل الأمطار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراقي، اليوم السبت، بمصرع وإصابة شخصين اثنين بانهيار منزل بسبب مياه الأمطار شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سقف غرفة ضمن منزل متكامل انهارت بسبب الأمطار في منطقة حي 7 نيسان بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف أن الحادث " أسفر عن مصرع شخص ينتسب إلى الجيش العراقي في الثلاثينيات من عمره، بينما اصيبت والدته الخمسينية بجروح بليغة نقلت على أثر الحادث للمشفى لغرض تلقي العلاج ".