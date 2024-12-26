ذي قار.. مشاجرة بين "الخال وابن اخته" تنتهي بالرصاص

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بحوادث مختلفة شمال وجنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا مسلحاً اندلع بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين (الخال وابن شقيقته) بسبب خلاف عائلي"، لافتا إلى أن "الشجار المسلح أدى لاصابة الخال بعدة رصاصات في جسده نقل على اثرها للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما فر الجاني لجهة مجهولة".

وأضاف المصدر، كما ان "عجلة تعرضت للاحتراق بأحد معامل الغاز بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، حيث أدى الحريق إصابة شخصين اثنين هما سائق العجلة والعامل".