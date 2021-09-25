ذي قار.. مشاجرة بالآلات الحادة توقع 4 جرحى ومصرع امرأة بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، باعتقال 10 أشخاص نتيجة شجار كاد يتحول إلى معركة عشائرية في القضاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شجارا نشب بين أطراف داخل إحدى مناطق قضاء الرفاعي بالالات الحادث وسقط فيه 4 جرحى بسبب خلافات سابقة على أرض زراعية بين الطرفين"، لافتا إلى أن " قوة أمنية احتوت الشجار قبل تحوله إلى معركة عشائرية مسلحة".

وبين المصدر، أن "عدد المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب هذا النزاع بلغ 10 أشخاص، وتم نقل الجرحى منهم إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وفي أثناء ذلك؛ لقيت امرأة مصرعها في قضاء قلعة سكر شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "امرأة تبلغ من 24 عاما لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية من ماطور ماء في منزلهم الواقع وسط قضاء قلعة سكر، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها من قبل الأجهزة الأمنية".