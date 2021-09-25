سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. مشاجرة بالآلات الحادة توقع 4 جرحى ومصرع امرأة بصعقة كهربائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-25T12:46:44+0000
ذي قار.. مشاجرة بالآلات الحادة توقع 4 جرحى ومصرع امرأة بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، باعتقال 10 أشخاص نتيجة شجار كاد يتحول إلى معركة عشائرية في القضاء. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شجارا نشب بين أطراف داخل إحدى مناطق قضاء الرفاعي بالالات الحادث وسقط فيه 4 جرحى بسبب خلافات سابقة على أرض زراعية بين الطرفين"، لافتا إلى أن " قوة أمنية احتوت الشجار قبل تحوله إلى معركة عشائرية مسلحة". 

وبين المصدر، أن "عدد المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب هذا النزاع بلغ 10 أشخاص، وتم نقل الجرحى منهم إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج". 

وفي أثناء ذلك؛ لقيت امرأة مصرعها في قضاء قلعة سكر شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "امرأة تبلغ من 24 عاما لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية من ماطور ماء في منزلهم الواقع وسط قضاء قلعة سكر، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها من قبل الأجهزة الأمنية".

related

مسبح استثماري يبتلع صبيا في ذي قار

Date: 2021-07-06 13:38:17
مسبح استثماري يبتلع صبيا في ذي قار

واقعة طريفة.. عراقي يخيّر لصاً بين إعادة المسروقات أو فضحه

Date: 2021-09-07 17:30:20
واقعة طريفة.. عراقي يخيّر لصاً بين إعادة المسروقات أو فضحه

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

ذي قار تغلق حدودها أمام "دواجن البصرة"

Date: 2021-06-05 10:40:10
ذي قار تغلق حدودها أمام "دواجن البصرة"

ذي قار تحمل الكاظمي المسؤولية: مشكلة الأوكسجين تتفاقم والمواطن يختنق

Date: 2020-06-29 17:09:28
ذي قار تحمل الكاظمي المسؤولية: مشكلة الأوكسجين تتفاقم والمواطن يختنق

تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

Date: 2021-04-12 07:35:01
تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

ذي قار.. محتجون يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

Date: 2021-05-24 15:50:46
ذي قار.. محتجون يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق

Date: 2019-11-23 09:48:23
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق