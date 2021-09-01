ذي قار.. مسؤول محلي يكشف سبب اعفائه: أغلقت مسبحاً لابن مدير الصحة

شفق نيوز/ كشف مدير قسم الصحة العامة السابق في دائرة صحة ذي قار، حسين رياض، يوم الأربعاء، عن أسباب اعفائه من منصبه، موكداً أن أبرزها يتمثل في إغلاق مسبح "فور سيزون" المملوك لابن مدير عام الصحة.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب اعفائه من منصبه تعود لخلافات سابقة مع مدير عام صحة ذي قار، سعدي الماجد، أبرزها قيام فرق الرقابة الصحية التابعة لقسم الصحة العامة باغلاق مسابح المحافظة تنفيذا لتوجيهات وزارية عليا، وكان من ضمن المسابح المغلقة مسبح (فور سيزون) التابع لابن مدير عام الصحة".

وأضاف، أن "السبب الآخر هو مطالبتنا باخضاع مدير عام الصحة إلى الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا، رغم إجراء المسحة مرتين"، موضحا أن "الماجد وهو مصاب اجتمع بقاعة يتواجد فيها قرابة 200 شخص، فضلا عن جولاته الكبيرة داخل المؤسسات الصحية دون ارتداء الكمامة، مما ساهم بنشر فيروس كورونا بين الموظفين والمواطنين الذين يلتقِ بهم يوميا ".

وتابع رياض، أن "الماجد اتهمني سابقا بالانتماء لإحدى الجهات السياسية في المحافظة، وقال إنه سيعمل على اقالتي من منصبي، رغم اني لم انتمِ لأي جهة سياسية، بل العكس أن المدير الحالي قام بالترشح نيابة عن كتلة الفتح في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وأوضح مدير قسم الصحة العامة السابق، أن "الماجد يسعى للسيطرة والاستحواذ على منصب المحافظ بدلا من الحالي، أحمد الخفاجي، بعد تلقيه معلومات بقرب اعفائه من منصبه خلال الفترة الماضية"، مبينا أن "هناك مساعٍ من الماجد حاليا لصرف 75 مليار دينار متوقفات منذ عام 2013 لشركات ومواقع تابعة له بالاتفاق مع ديوان المحافظة ".