ذي قار.. مسؤول محلي يعدل عن استقالته من منصبه

شفق نيوز/ خرج العشرات من أهالي قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، يوم الخميس، بتظاهرة تطالب القائممقام بالعدول عن قرار استقالته، وهو ما حصل بالفعل.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن تظاهرة انطلقت وسط قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة تطالب القائممقام حسن الخفاجي بالعدول عن قرار استقالته من منصبه.

وبين، أن الخفاجي قرر العدول عن قراره استجابة لمطالب المتظاهرين من اهالي القضاء، وسحب كتاب الاستقالة الذي قدمه اليوم للمحافظ.

وكان الخفاجي قدم طلبا للمحافظ احمد الخفاجي يطلب فيه الموافقة على استقالته من منصبه بعد تهديده من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين بإحراق كافة شوارع القضاء ما لم يقم بتوفير وظيفة حكومية (تعيين) لأحد المتظاهرين ويدعى (ابو عباس الزيدي) خلال 24 ساعة.