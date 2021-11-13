ذي قار.. مسؤولة دار للأيتام تتهم مدير الرعاية الاجتماعية بالتجسس على النزيلات من النساء والفتيات

شفق نيوز/ كشفت مدير دار رعاية الزهور للأيتام التابعة لدائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار، إسراء الخيگاني، اليوم السبت، عن إعفائها من منصبها بسبب اعتراضها على نصب كاميرات مراقبة داخل الدار المخصصة للنساء من قبل المسؤولين (الرجال) وحصر المشاهدة بهم فقط.

وذكرت الخيكاني لوكالة شفق نيوز، ان "مدير دائرة العمل والرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار محمد الغزي، ومدير القسم الذي تخضع له لادارته الدار (علي راجي)، استحصلوا موافقة المحافظ (احمد الخفاجي) على نصب كاميرات مراقبة داخل دار الزهور للفتيات الأيتام والتي تبلغ اعمارهن من 6 سنوات إلى 18 عاماً"، لافتة إلى أنه "تم نصب الكاميرات وسار الأمر حيث أن سعة الخزن فيها لمدة 15 يوما، لكنه تم لاحقا ربطها بواسطة الانترنت، حيث وقفت بوجه هذا الأمر بشكل كبير وانتهى الأمر باعفائي من المنصب ".

وبينت، ان "عملية مشاهدة الكاميرات تم حصرها بيد مدير القسم (علي راجي)، ولم تبين فيما إذا كان (محمد الغزي) يملك برنامج المشاهدة أيضا عبر الانترنت من عدمه".

وتابعت، أن "الدار تحوي على نساء فقط (11 فتاة يتيمة)، فضلا عن الموظفات اللواتي يعملن بـ3 وجبات عمل في الدار"، موضحة أن "الكاميرات زرعت في كل مكان داخل الدار باستثناء غرف النوم، حيث تم زرعها في الممرات والصالة الرئيسية للدار والمطبخ وكذلك تم توجيهها نحو المخارج الرئيسة للحمامات".

ونوهت، إلى ان "إدارة الغزي وجهت باعفائي من المنصب وقاموا بالعرض على الموظفات اللواتي يعملن معي على تسنم إدارة الدار، لكنهن رفضن بعد معرفة موضوع كاميرات المراقبة، ثم تم الإتيان بمديرة للدار بصفة مهندسة من خارج إطار الرعاية الإجتماعية".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع مدير دوائر العمل والشؤون الإجتماعية في ذي قار، محمد الغزي، وكان هاتفه خارج تطاق الخدمة.