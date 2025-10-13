ذي قار.. "مخمور" يتسبب بأضرار لأربع سيارات ويخلف 3 مصابين

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن مطاردة لـ"مخمور" من قبل الشرطة المحلية والمرور انتهت بتضرر أربع سيارات بينها حكومية، وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المخمور كان يستقل عجلة نوع (جارجر) وحاولت إحدى السيطرات الامنية إيقافه في منطقة الإسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية، إلا أنه فرّ هارباً منها بعدما صدم سيارة الشرطة، ثم لاحقته دورية للمرور وهي الأخرى تعرضت لأضرار بعدما دمر جزءاً منها".

وأضاف أن "المخمور لم يتوقف عند هذا الحد بل صدم سيارتين أخريين لمواطنين في الشارع العام، كما صدم عمود كهرباء وتسبب بقطع خط رئيسي عن إحدى المناطق".

وتابع: "وكذلك أدى هذه المطاردة إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "المخمور حاول اجتياز إحدى الجزرات الوسطية للهروب من الشرطة إلا أن سيارته علقت هناك وتم إلقاء القبض عليه".