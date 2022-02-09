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ذي قار.. محتجون يغلقون مبنى حكومي اعتراضاً على اقالة مسؤول والأمن يطاردهم في الازقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-09T21:50:10+0000
ذي قار.. محتجون يغلقون مبنى حكومي اعتراضاً على اقالة مسؤول والأمن يطاردهم في الازقة

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المحتجين جنوبي العراق، يوم الخميس، على اغلاق مبنى حكومي بمحافظة ذي قار بالإطارات المحترقة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "محتجين غاضبين من إقالة قائممقام قضاء الرفاعي، ياسر الركابي من منصبه اقدموا على إغلاق مبنى القائممقامية بالإطارات المحترقة، للمطالبة بعدول المحافظ عن قرار اقالته".

وبين، ان "قوة امنية فرقت المحتجين، وقامت بمطاردتهم في ازقة المدينة".

وكان محافظ ذي قار، محمد هادي اعفى الركابي من منصبه وعين كاظم الطوگي قائممقام قضاء قلعة سكر بديلا مؤقتا عنه، لحين اختيار شخص مناسب لمنصب قائممقامية الرفاعي.

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