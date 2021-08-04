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ذي قار .. محتجون يغلقون دائرة حكومية لإطلاق سراح مسؤول اعتقلته النزاهة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T08:52:21+0000
ذي قار .. محتجون يغلقون دائرة حكومية لإطلاق سراح مسؤول اعتقلته النزاهة (صور)

شفق نيوز/ نظم عدد من موظفي دائرة طرق وجسور ذي قار، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرتهم للمطالبة بإطلاق سراح مدير الدائرة عادل عبد الأمير المعتقل بتهمة إهدار المال العام.

وذكر مراسل وكالة وكالة شفق نيوز، بأن موظفي دائرة الطرق والجسور في ذي قار نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى دائرتهم للمطالبة باطلاق سراح مدير الدائرة المعتقل بتهمة إهدار المال العام من قبل هيئة النزاهة مع عدد من المهندسين المشرفين على مشروع إعادة تأهيل الجسر الكونكريتي وسط مدينة الناصرية".

وبين، أن" المحتجين أغلقوا الدائرة لحين الاستجابة لمطالبهم، فيما رفعوا أيديهم عن الإشراف في المشاريع المكلفين بمتابعتها ".

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