ذي قار.. محاولة انتحار وانقلاب عجلة يخلف قتيلاً ومصابين

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بانتحار شاب في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب انتحر بواسطة تناول مادة "القاصر" داخل منزله، مبيناً أن دوافع الانتحار جاءت بسبب رغبته بالزواج من إحدى الفتيات وعدم موافقة ذويها.

وأضاف أن الشاب تم نقله إلى المشفى وهو بوضع صحي حرج.

وفي حادث آخر، أشار المصدر آخر إلى وفاة شخص وإصابة شخصين بانقلاب عجلة على الطريق السريع ضمن حدود قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية.

وأوضح المصدر، أن جميع الضحايا من عائلة واحدة من سكنة محافظة البصرة.