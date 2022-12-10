ذي قار.. محاولة انتحار بـ"علم العراق" ورصاصة طائشة تصيب شابة بـ"منطقة حساسة"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمحاولة انتحار "طفل" بعلم العراق، فيما أصيبت شابة عشرينية برصاصة عشوائية في منطقة حساسة خلال تشييع جنازة، شمالي الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة علم العلم العراق مستخدما اياه كحبل تم ربطه في المروحة السقفية داخل إحدى غرف منزله بمنطقة الشوملي بقضاء الشطرة، شمالي المحافظة"، مبينا ان "ذويه تمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة وتم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وفي الشطرة ايضا، اصيبت فتاة تبلغ من العمر 27 عاما بمنطقة الدبر برصاصة طائشة اثناء تشييع في منطقة بني زيد بالقضاء المذكور.

وتابع المصدر، ان "الفتاة نقلت للمشفى لغرض تلقي العلاج، وطلبت الشكوى ضد اصحاب التشييع متهمة إياه بمحاولة الشروع بقتلها".