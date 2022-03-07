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ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-07T17:52:24+0000
ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين، أحدهما محاولة انتحار بمادة النفط الأبيض، وآخر مروري.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً أقدمت على الانتحار من خلال حرق نفسها بمادة النفط الأبيض داخل منزلها بقضاء قلعة سكر"، مشيراً إلى أن "محاولتها باءت بالفشل بعدما تمكن ذويها من إنقاذها".

فيما أبلغ مصدر آخر الوكالة، أن "عجلة نوع برادو انقلبت على الطريق الدولي السريع قرب جسر القاعدة جنوبي محافظة ذي قار، وأدى الحادث لإصابة شخصين أحدهما طالب عمره 17 عاما، فيما توفيت امراة تبلغ من العمر 58 عاما".

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