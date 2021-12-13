ذي قار.. متعاقدون يغلقون دائرتين في المحافظة ويهددون بإغلاق الثالثة

شفق نيوز/ أغلق العشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء في محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، فرع توزيع كهرباء المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "موظفي توزيع كهرباء ذي قار أغلقوا مبنى الدائرة ومنعوا الموظفين من الالتحاق بالدوام، فيما توجهوا لإغلاق شعب الصيانات المنتشرة في مناطق مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن "التظاهرة تأتي على خلفية عدم صرف رواتب الموظفين العقود منذ أكثر من شهرين".

من جانب آخر، نظم العشرات من موظفي العقود بدائرة صحة ذي قار، اليوم ايضا تظاهرة أمام مبنى الدائرة للمطالبة بضمان تخصيصاتهم المالية.

وذكر مراسلنا، أن "العشرات من موظفي صحة ذي قار تظاهروا للمطالبة بضمان التخصيصات المالية لأكثر من 1700 موظف بصفة عقد في الدائرة"، مؤكدين ان "جميع الدوائر أرسلت مخولين عنها لغرض متابعة قضية التخصيص المالي لهم، الى دائرة صحة ذي قار".

وبين مراسلنا، ان "المحتجين هددوا بإغلاق دائرة الصحة ما لم يتم ضمان مبالغ التخصيص وتنفيذ مطالبهم".

إلى ذلك، أغلق عدد من الخريجين غير المحاضرين مبنى تربية ذي قار للمطالبة بشمولهم بالتعيين كمحاضرين اسوة ببقية المحاضرين الذين تم تعيينهم مؤخراً.