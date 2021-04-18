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ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-18T17:48:16+0000
ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض

شفق نيوز / خرج العشرات من المتظاهرين في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، مساء الأحد، بتظاهرة ضد إعادة تنصيب القائممقام المقال كاظم الفياض.

وكان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، قد أصدر أمراً إدارياً بوقت سابق من يوم الأحد، قضى بإعادة تكليف قائممقام قضاء الرفاعي السابق كاظم الفياض.

من جانبه، أوضح القائممقام العائد لمنصبه كاظم الفياض، لوكالة شفق نيوز، أن التكليف الحالي هو تكليف بالوكالة، لحين إصدار مجلس الوزراء قرارا بالتكليف الرسمي.

ونتيجة لذلك، تظاهر العشرات في القضاء، وقطعوا الشوارع، تنديدا بإعادة تنصيب الفياض، وهددوا باستمرار غلق الشوارع بشكل كلي في حال استمرت حكومة المحافظة، بعدم النظر بمطالبهم وتنحية الفياض من منصبه، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

يشار إلى أن قضاء الرفاعي شهد خلال الأسابيع الماضية اضطراباً أمنياً وشعبياً، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء القائممقام كاظم الفياض من منصبه، وتعيين عمار ياسر الركابي بدلاً منه.

وعلى إثر ذلك، أعلن عمار الركابي في 25 آذار 2021، أنه طلب من المحافظ الأسدي إعفائه من منصبه، بعد أيام من تكليفه، للحفاظ على أمن مدينة الرفاعي، واستقرارها وسلامة أبنائها.

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