ذي قار.. متظاهرون يطوقون مؤسسات حكومية ويطالبون بالخدمات وإطلاق سراح معتقلين

شفق نيوز/ تظاهر المئات من الأشخاص في قضائي الفهود والإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، مطالبين بالخدمات وإطلاق سراح معتقلين لدى القوات الأمنية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن تظاهرة كبيرة حصلت في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة تطالب بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين من اهالي القضاء لدى القوات الامنية في العملية الأمنية الأخيرة التي حصلت في الإصلاح، فضلا عن المطالبة بشمول خريجي القضاء ضمن درجات الاستثناء التي أقرها رئيس الوزراء لمتظاهري المحافظة.

وبين، أن، قضاء الفهود هو الآخر شهد تظاهرة وسط القضاء وتم تطويق المؤسسات الحكومية في القضاء وإشعال الإطارات أمام بواباتها للمطالبة بالخدمات.