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ذي قار.. متظاهرون يحتجون على "يوم القدس" وصور سليماني

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-07T16:00:39+0000
ذي قار.. متظاهرون يحتجون على "يوم القدس" وصور سليماني

شفق نيوز/ احتج عشرات المتظاهرين يوم الجمعة على تنظيم يوم القدس في مبنى الحكومة المحلية بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ورفع صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بضربة جوية أمريكية مطلع العام الماضي.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن "العشرات من متظاهري ساحة الحبوبي في الناصرية أغلقوا بهو الإدارة المحلية في المحافظة احتجاجا على إقامة فعالية بمناسبة يوم القدس العالمي، فضلا عن رفع المشاركين في المهرجان صور قاسم سليماني".

وقال الشهود إن "المتظاهرين قاموا بطرد المشاركين في المهرجان، وأحكموا إغلاق البهو". 

ويوم القدس هو حدث سنوي يعارض "احتلال" إسرائيل للقدس ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة لاسرائيل في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، وهو يعقد كل سنة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وتشهد هذه الفعالية صدى واسعا في إيران التي كانت أول من اقترح إقامة هذه المناسبة.

وفي العراق، تتولى فصائل وأطراف سياسية شيعية مقربة من إيران إقامة المناسبة عبر فعاليات مختلفة يتم فيها رفع صور زعماء إيرانيين.

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