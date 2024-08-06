ذي قار.. لجنة ثلاثية للنظر في مطالب احتجاجات الغراف في خمسة أيام

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة ثلاثية للنظر بمطالبة متظاهري اهالي قضاء الغراف شمالي المحافظة.

وقال العمري لوكالة شفق نيوز، ان "رئاسة المجلس شكلت لجنة ثلاثية للنظر بمطالب متظاهري أهالي الغراف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "اللجنة حدد سقفاً زمنيا لها من اجل انجاز مهامها وهي 5 ايام فقط".

واضاف، ان "اهالي القضاء طالبوا بتحقيق 5 مطالب وهي اقالة جميع أعضاء الادارة المحلية في الغراف والعمل على فرز مقاطعات جديدة وتوزيعها على المواطنين من الشرائح كافة وبدون استثناء".

وتابع، كما ان" المطالب شملت ايقاف الاستثمار وسحب الرخص الاستثمارية في مقاطعة الإذاعة وهي مخصصة كقطع اراضي، والنظر بجميع الشكاوى والاعتراضات التي رافقت عملية توزيع قطع الأراضي ومتابعة كافة طلبات المواطنين الخاصة بعملية منحهم وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي".

وكان العشرات من المواطنين نظموا تظاهرات في الأيام الماضية في قضاء شمال محافظة ذي قار واغلقوا دوائر حكومية في القضاء، للمطالبة بإقالة اعضاء الإدارة المحلية.