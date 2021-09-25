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ذي قار.. كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-25T15:33:08+0000
ذي قار.. كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بادارة قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، يوم السبت، بأن أحد ضابط التحقيق تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل كاد أن يتورط فيها طفل صغير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أحد ضباط التحقيق في قيادة شرطة ذي قار تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل رميا بالرصاص راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 17 عاما بمركز قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأوضح أن "ذوي المجنى عليه ادعوا أن ولدهم قتل عن طريق الخطأ من قبل ابن شقيقه وهو طفل صغير لم يبلغ ثماني سنوات من عمره".

وأضاف المصدر، أن" ضابط الامن وبعد التحقيق مع الطفل المتهم تمكن من كشف ان القاتل ليس الطفل وان ذوي المجنى عليه ارادو توريطه بهذه الجريمة للهرب قانونيا من العقاب".

وتابع المصدر، أن" القاتل الحقيقي هو صديق لأفراد العائلة لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم اعتقال أشقاء المجنى عليه، بتهمة التستر على جريمة قتل اخيهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن القاتل الحقيقي ".

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