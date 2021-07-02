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ذي قار.. أكثر من 60 اعتداء تطال موظفي الكهرباء والمنفذون مراهقون

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-02T16:11:34+0000
ذي قار.. أكثر من 60 اعتداء تطال موظفي الكهرباء والمنفذون مراهقون

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن احصائية بالاعتداءات على موظفي شبكة الكهرباء في المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "فرع توزيع كهرباء ذي قار سجل خلال 7 أيام أكثر من 60 اعتداءً على موظفيه من قبل المواطنين المطالبين بالكهرباء، بينها اقتحام مراكز المحطات".

وبين المصدر، أن "المعتدين غالبيتهم من المراهقين الملثمين المجهولين والذين لم تستطيع الأجهزة الأمنية اعتقالهم".

وتابع، أن "هذه الاعتداءات تسببت بإضرار في بعض الأحيان جسيمة بالمنشآت الكهربائية، فضلا عن تعرض بعض الموظفين لجروح بسيطة بسببها".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم الجمعة؛ أن "العشرات من المحتجين قطعوا قطعوا جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بالإطارات المحترقة احتجاجا على سوء الوضع وانقطاع التيار الكهربائي منذ فجر اليوم".

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