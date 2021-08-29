ذي قار.. قرب تنفيذ 5 مشاريع بكلفة 11 مليار دينار في البطحاء

شفق نيوز / أعلن قائممقام قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، عبدالله حامد، يوم الأحد، عن تفاصيل مشاريع القضاء وقيمتها المالية، فيما أكد أن المباشرة بها ستكون مطلع الشهر المقبل.

وقال حامد، لوكالة شفق نيوز، إن "حصة قضاء البطحاء من مشاريع المحافظة هي 5 مشاريع توزعت على عدة مواضع، أبرزها الماء والصحة والمجاري"، لافتاً إلى اكتمال إجراءاتها بإحالة ثلاثة مشاريع للعمل باستثناء مشروعي الصحة والمجاري التي سيتم إحالتهما بوقت لاحق بعد إكمال الأمور القانونية الخاصة بهما".

وأضاف أن "البدء بالمشاريع المحالة للتنفيذ سيكون مطلع الشهر المقبل"، مبيناً أن "الكلفة المالية للمشاريع الموجودة بقضاء البطحاء تبلغ أكثر من 11 مليار دينار عراقي، وهي الأقل بين الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار".

وأشار حامد، إلى أن إدارته واجهت بعض العراقيل في عملية بعض المشاريع، لكن تم حلها ودياً مع المعترضين، على حد قوله.