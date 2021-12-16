ذي قار.. قبول نزيلين بالسجن في الجامعة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل العراقية، يوم الخميس، قبول نزيلين بالسجن في الجامعة بمحافظة ذي قار.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جامعة ذي قار وافقت على قبول نزيلين من سجن الناصرية للأحكام الخفيفة للدراسة بعد اجتيازهما مرحلة الإعدادية بمعدلات تؤهلهما للدخول الى الجامعة".

وأضافت أنه "تم قبول النزيل الأول في كلية العلوم، في حين تم قبول الثاني في كلية التربية للعلوم الإنسانية، مما يدل على أن النزيلين قد وضعا أقدامهما على الطريق الصحيح".

من جانب آخر، اكد مدير السجن على "أهمية العملية التربوية في تأهيل وتقويم النزلاء واعطاء الأولوية والاهتمام الكامل للمدارس التي يحتضنها قسم الناصرية للأحكام الخفيفة".

وأضاف، أن "منتسبي القسم يعملون على تطبيق قواعد إصلاح النزيل ضمن معايير حقوق الانسان ولم يدخروا اي جهد من أجل نجاح هذا الملف الذي يعبر عن أصدق وأوضح معايير التعامل الإنساني".