ذي قار.. إقالة قائممقام الرفاعي من منصبه واستحداث ناحية الحضارات

شفق نيوز- ذي قار

صوت مجلس محافظة ذي قار، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على جملة قرارات إدارية وتنظيمية، شملت إقالة قائممقام قضاء الرفاعي واستحداث وحدة إدارية جديدة ضمن المحافظة.

وقال إعلام مجلس محافظة ذي قار في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "المجلس صوّت بالأغلبية المطلقة على إقالة قائممقام قضاء الرفاعي، حسان شكاحي، وذلك لعدم القناعة بالأجوبة التي قدّمها خلال جلسة الاستجواب السابقة".

ولفت إلى أن "القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس، حيث اعتبرت ردوده غير كافية ولم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية بشأن الملفات التي طُرحت أثناء الاستجواب".

وصوّت المجلس كذلك، بحسب البيان، على "استحداث ناحية الحضارات التابعة إداريًا إلى قضاء الدواية، بعد استكمال جميع الشروط التخطيطية والفنية والإدارية المطلوبة".

وأكد المجلس، أن "القرار جاء استناداً إلى الكثافة السكانية والحاجة الخدمية للمنطقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم العمل الإداري، فضلًا عن دعم خطط التنمية المحلية".

وأشار المجلس إلى أن "الجهات المعنية ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة للشروع بتطبيق قرار الاستحداث وفق الأطر المعتمدة".