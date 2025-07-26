ذي قار.. إغلاق أكثر من 170 مشروعاً مخالفاً ومعالجات عاجلة لأزمة المياه

شفق نيوز- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، يوم السبت، عن إغلاق أكثر من 170 مشروعاً، شملت مستشفيات أهلية ومجمعات طبية ومولات تجارية، نتيجة عدم التزامها بشروط السلامة والوقاية، فيما وجه بمعالجات عاجلة لأزمة المياه في المحافظة.

جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً مشتركاً للجنة الدفاع المدني في المحافظة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والخدمية، لمتابعة الإجراءات الميدانية المرتبطة بمتطلبات السلامة العامة، ومواجهة تحديات شحّ المياه في عدد من المناطق.

وأكد الإبراهيمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إغلاق أكثر من 170 مشروعاً جاء بعد جولات تدقيقية نفذتها فرق الدفاع المدني، وأن الإغلاق سيستمر لحين استكمال جميع المتطلبات القانونية والفنية، حفاظاً على سلامة المواطنين".

وأشار إلى "تشكيل لجان فنية مختصة لمتابعة الوضع الفني والإنشائي للأبنية الآيلة للسقوط،مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة تجاه المنشآت التي تُشكّل خطراً محتملاً على الأرواح والممتلكات".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش أزمة المياه الراهنة،حيث جرى استعراض الخطط والإجراءات الطارئة لضمان إيصال المياه إلى مجمعات الإسالة، مع التأكيد على رفع التجاوزات التي تعيق التوزيع العادل".