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ذي قار.. إغلاق قائممقامية الفهود وإضرام النيران بخيم المعتصمين في الرفاعي (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T18:19:53+0000
ذي قار.. إغلاق قائممقامية الفهود وإضرام النيران بخيم المعتصمين في الرفاعي (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن مجهولين أضرموا النيران بخيم المعتصمين أمام مبنى قائممقامية الرفاعي، فيما انطلقت تظاهرة في قضاء الفهود احتجاجاً على تردي الخدمات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين قاموا بإضرام النيران بخيم المعتصمين أمام مبنى الإدارة المحلية في الرفاعي شمال مدينة الناصرية، والذين يطالبون بإقالة القائممقام عمار الركابي.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران دون تسجيل إصابات بشرية.

من جانب آخر، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن متظاهرين غاضبين في قضاء الفهود شرقي ذي قار، قاموا بإغلاق مبنى القائممقامية احتجاجا على تردي الخدمات في القضاء، والمطالبة بتصحيح الأوضاع.

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