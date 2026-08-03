ذي قار.. إغلاق "دار" يجهز المؤسسات الصحية بالطعام

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، إغلاق موقع لإعداد الوجبات الغذائية (دار) كان يجهز عدداً من المؤسسات الصحية التابعة لها، لعمله من دون إجازة صحية أصولية.

وذكرت الدائرة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الرقابة الصحية، وبالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والأجهزة الأمنية، أجرت كشفاً ميدانياً على الموقع عقب تداول معلومات عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينها منشور للنائب فاروق الياسري.

وأضافت أن الكشف أثبت عدم حصول الموقع على إجازة صحية نافذة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاقه فوراً وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.

وأكدت دائرة صحة ذي قار أن عقود تجهيز وجبات الطعام للمؤسسات الصحية تُبرم من قبل إدارات المستشفيات مع متعهدين أو مطابخ حاصلة على إجازات صحية نافذة، وتخضع لإشراف ورقابة لجان مختصة في كل مستشفى.