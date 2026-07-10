ذي قار.. غرق طفلة ومحاولة انتحار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حادثين، أحدهما محاولة انتحار والآخر غرق طفل، في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام تعرضت للغرق نتيجة سقوطها بأحد الأنهر المحاذية لدارهم في احد قرى قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واضاف المصدر، كما أن "امرأة في العشرينيات من عمرها اقدمت على محاولة انتحار، بواسطة مادة سم الفئران داخل منزلها بقضاء الغراف، حيث تم انقاذها ونقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج".

وبين أنه "تم طلب الشكوى ضد زوجها بسبب الضغوطات التي تعاني منها جراء مشاكل عائلية".