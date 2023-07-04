ذي قار على أعتاب طي "صفحة الموت"

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الثلاثاء، قرب إكمال طريق حيوي يربط عدداً من المحافظات الجنوبية.

وقال الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انجاز الممر الثاني لطريق ( الفجر ـ آل بدير ) والذي يعد جزءا من طريق ( بتيرة ـ الفجر ـ آل بدير ) بطول 6ر38 كم من المرحلة الثانية ( المقطع الاول ) ضمن محافظة ذي قار".

ويطلق على هذا الطريق اسم "طريق الموت"، لكثرة الحوادث المرورية فيه.

واوضح الغزي، أن "دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات انجزت مشروع الممر الثاني في اطار مشاريع البرنامج الحكومي لإنشاء الممرات الثانية للطرق الرئيسة والاستراتيجية الرابطة بين المحافظات وبما يضمن تخفيف الزخم المروري والحد من حوادث السير على الممرات القديمة".

ونوه الغزي بأهمية الطريق المذكور لأنه احد المسالك الرئيسية لحركة الزوار الى العتبات في محافظتي النجف وكربلاء، كما انه يربط مناطق ( الشيب , العمارة , البتيرة , الفجر , ال بدير , الديوانية) والمحافظات الوسطى والجنوبية بطريق المرور السريع رقم /1.

وأشار محافظ ذي قار الى ان "اعمال الاكساء القيري للطبقة السطحية انجزت بمادة القير المبلمر لإعطائه الثبات العالي لتحمل المركبات ذات الحمولات العالية ودرجات الحرارة المرتفعة فيما يجري العمل حاليا على تثبيت السياج الوقائي والتخطيط بالاصباغ الحرارية".