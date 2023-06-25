ذي قار.. "عباءة ورسالة" كل ما تبقى من امرأة وابنتها وفتاة تنهي حياتها شنقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بأن امرأة وابنتها اختفيتا بعد أن تركتا عباءة نسائية ورسالة مكتوبة، فيما أقدمت فتاة على الانتحار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطة تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول أدعي عثوره على عباءة نسائية مع ورقة مكتوب عليها (أنتحرت مع أبنتي من الظلم)، قرب ضفاف نهر الغراف في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف أنه "لم يتم العثور على الجثتين لحد الان، حيث تجري القوات الامنية والشرطة النهرية بحثاً مكثفاً عن الجثتين في منطقة الحادث".

وعلى صعيد متصل، أشار المصدر إلى "تم تسجيل حالة انتحار لفتاة عشرينية تسكن قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، قامت بشنق نفسها بواسطة حبل مربوط بمروحة سقفية داخل المنزل، دون معرفة دوافع الانتحار".