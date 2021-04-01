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ذي قار.. إطلاق نار يقلب عرساً إلى حزن

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-01T19:05:15+0000
ذي قار.. إطلاق نار يقلب عرساً إلى حزن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بسقوط جريحين في احد اقضية المحافظة نتيجة اطلاق نار عشوائي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حفل زفاف في قرية (ال عمر) بقضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار، تحول إلى حزن بعد سقوط جريحين فيه، أحدهما حالته خطرة، نتيجة الاطلاقات العشوائية في العرس".

وبين أن "الجرحى في الثلاثينات من عمرهما"، مؤكدا أنه "تم نقلهما إلى مستشفى الشطرة لتلقي العلاج اللازم".

وكان مدير ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ، جنوبي ذي قار، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إصدار وثيقة عشائرية برعاية الإدارة المحلية في الناحية تمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وقال مدير الناحية، عبد ضيدان الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "شيوخ عشائر الناحية أبرموا اتفاقا برعاية الإدارة المحلية في الناحية يقضي بتجريم وعدم حضور المناسبات التي يطلق فيها العيارات النارية في المدينة".

وأضاف الجابري، أن "المؤتمر شدد على تنفيذ أمور عدة، أبرزها مقاطعة صاحب المناسبة الذي يقوم بإطلاق العيارات النارية في تشييع الجنائز أو الأعراس أو أية مناسبة أخرى".

ولفت إلى أن "من يقوم بإطلاق العيارات النارية يتحمل التبعات العشائرية والقانونية بمفرده، حيث تم اعتبارها جريمة قتل عمد".

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