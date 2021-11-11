ذي قار.. طائرة اسعاف "اوكرانية" تهبط في أي شارع أو مكان

شفق نيوز/ أكد محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الخميس، أن الشركة الاوكرانية المعنيّة بتصنيع طائرة الاسعاف ستعمل على تنفيذها "حال توقيع العقد"، فيما أشار إلى أن المحافظة تدفع ثمن مشاريع الوزارات المتلكئة.

وقال الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في ديوان المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن " المدة الرسمية والمقررة من الشركة الاوكرانية لتصنيع طائرة الاسعاف الفوري هي 6 أشهر"، مبيناً أن "مبلغ تكلفتها يتجاوز الـ 2 مليون دولار ونعمل على تخفيضه".

وأوضح الخفاجي، أنه "في حال تم ابرام العقد سيتم العمل على تصنيعها مع تقديم طلب لتجهيزها في غضون ثلاثة أشهر"، مؤكداً أن "الطائرة بإمكانها الهبوط في أي شارع أو مكان بالمحافظة".

وأوضح محافظ ذي قار، أن "المحافظة جهزت مهبطين اثنين احدهما في المستشفى التركي والاخر في مستشفى القلب"، لافتاً إلى أن"استخدام الطائرة سيكون فيما يعرف بالساعات الذهبية في إنقاذ مرضى القلب".

وبين الخفاجي، أن "هناك فريقاً عراقياً مختصاً يعمل على هذا النوع من الطائرات الاوكرانية، حيث سبق وأن جهزت للجيش العراقي"، مشيراً إلى أن "فريقاً عراقياً للدعم الفني سيكون مقره في الناصرية لمدة سنة يقدم الدعم حال الاحتياج".

على صعيد آخر، نوه الخفاجي، إلى أن "قضية الطرق الخارجية وصيانتها من مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان، إلا أننا نعمل على صيانة البعض منها مما هو ممكن بالاتفاق مع مديرية طرق وجسور ذي قار".

وتابع الخفاجي، أن "جميع مشاريع المحافظة متلكئة، ووجهنا بسحب بعضها مثل مشروع مجسر سوق الشيوخ وملعب نادي الناصرية، ومشروع مجاري قضاء الشطرة"، مؤكداً "نحن كحكومة محلية ومواطنين في ذي قار ندفع حاليا ثمن مشاريع الوزارات المتلكئة، واستطعنا انجاز بعضها مثل المستشفى التركي، واكملنا تأهيل انجاز مشروع ماء الإصلاح الكبير وكذلك اعدنا افتتاح مجسر الناصرية الكونكريتي".