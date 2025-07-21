ذي قار.. طالبة تنتحر بطلق ناري بسبب معدلها

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بانتحار طالبة في السادس الإعدادي بطلق ناري شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة في الصف السادس الإعدادي أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها من مسدس داخل منزلها بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

ولفت المصدر إلى أن "الفتاة حصلت على معدل دون طموحها في الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي، واعتبرت أن معدلها الذي حصلت عليه ليس استحقاقها وإنما تستحق أعلى من ذلك، وهذا ما دفعها للانتحار".

وبين أن "عناصر الشرطة قامت بنقل جثة الفتاة إلى الطب العدلي وشرعت بإكمال أوراقها التحقيقية بالحادث".